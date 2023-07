Kelot na atleta nag-marathon suot ang heels

Umingay ang palabang atleta na ito sa takbuhan with a twist nang masungkit niya ang Guinness World of Record bilang Fastest 100 metres in high heels (male).

Siya si Christian Roberto López Rodríguez, 34-anyos mula Spain. Kamakailan lang ay matagumpay niyang nasungkit ang bago niyang world record.

Nakapagtala siya ng record na pagtakbo ng 100 meters sa loob lamang ng 12.82 seconds habang nakasuot ng 2.76 inches na heels!

Ang dating may hawak ng titulo na ito ay si André Ortolf na nakapagtala ng 14.02 seconds noong 2019.

Sa official attempt ni Christian, mapapansin na nakasuot siya ng jacket na pula at super ikli na short na very sexy ang awra.

Sa usapang paghahanda, hindi umano ito naging madali para kay Christian. Sabi pa niya, “The preparation was very exhaustive and specific. I find it very challenging to be able to run in high heels at high speed.”

Maliban dito, hawak rin niya ang world record sa most jumping jacks in one hour at fastest mile controlling a tennis ball.

Talaga namang hanep sa galing ang athlete na ito! Ikaw, keri mo rin ba tumakbo habang nakasuot ng heels? (Moises Caleon)

