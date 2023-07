Keber sa galit ng Portland fans! Damian Lillard desididong layasan Trail Blazers

May mensahe si Damian Lillard sa mga fans na nanggagalaiti dahil sa pag-request niya ng trade mula sa Portland.

Sa Miami daw ang preferred destination ng seven-time All-Star.

Labing-isang taon na namayagpag ang Dame Time sa Trail Blazers, galit ang fans dahil basta-basta na lang niyang iiwan.

“It’s in my blood to take the high road. I’d love to hear what fans are turning on, have I mislead them? Or anyone? Fill me in,” sagot na tweet ni Lillard sa Portland sports radio host @ChadinRipCity.

Maraming nagsasabi na naging loyal si Lillard sa Portland kahit hindi siya nagawang palibutan ng de-kalibreng piyesa para lehitimong makipagpukpukan sa NBA championship.

Noong isang taon ay hinugot ng Blazers sa draft si Shaedon Sharpe, isinunod si Scoot Henderson nitong 2023.

Pero mga bata pa ang dalawa (19 at 20), wala pang tahid. (Vladi Eduarte)

