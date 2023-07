Joshua feeling tatay

Natuwa si Joshua Garcia nang mapanood niya ang recital ng mga student ng Academy of Rock Philippines.

“Natutuwa ako. Nakakapanglambot ng puso na makakita ng mga kabataan and I’m sure marami ma-inspire nito,” sey niya.

Ang Kapamilya actor ang isa sa mga owner ng Academy of Rock Philippines na nilunsad noong 2021.

Noong July 1 ay naganap sa Music Museum sa may Greenhills, San Juan City ang recital ng mga student nito. Isa ring charity concert ang event na ‘yon.

Sa speech niya, sinabi ni Joshua na para siyang tatay ng mga kabataan ng AOR at mukhang ang business venture niyang ito ang pagkakaabalahan niya sa future.

“Oo, ganun ‘yung pakiramdam, hindi kasi ako naging ganun ka-active sa AOR kasi nga na busy ako sa ‘Unbreak My Heart’ and this is the first time nakapanood ako ng recital event na ganito.

“Natutuwa ako, sabi ko parang gusto ko na, heto na ‘yung gagawin kong pagkakaabalahan ko sa mga susunod na araw.”

Worth it nga ba ang business venture niya na ito?

“Yes, of course, kasi hindi mo masabi baka may ma-discover ka dito na star din and then at the same time nakakatuwa na nakakatulong kami dun sa pag-e-explore ng mga bata kasi alam naman nating kailangan natin pa-experience sa mga bata halos lahat para makapili sila kung anong gusto nilang gawin or talent nila.

“Natutuwa nga ako, kasi noong bata ako, wala akong ganito. Wala akong instrument, walang nagtuturo sa akin, with AOR natutulungan namin ang mga bata.”

Open ba siya magbigay ng scholarship sa mga kapos sa pera pero talented na mga kabataan?

“‘Yun ang pag-uusapin namin, kasi parang kanina lang din ‘yun pumasok sa akin.”

Congratulations, Joshua!

