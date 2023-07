Jordan Montgomery, Cardinals pinakain ng alikabok Yankees

SA ikalawang pagkakataon, tinalo ni pitcher Jordan Montgomery ang dating team na New York Yankees sapol nang i-trade siya noong isang taon.

Suwabeng kinamada ni Montgomery ang mga pukol sa mound para ihatid ang St. Louis Cardinals sa 5-1 win laban kay Gerrit Cole nitong Linggo. “I was excited to faceoff against Gerrit,” bulalas nito, nagbigay ng unearned run, two hits at three walks sa 6 2/3 innings.

Walang pinalusot na hit si Montgomery hanggang maka-tsamba si Gleyber Torres ng double habang may two outs sa sixth. “He was pounding the zone with everything he had,” paglalarawan ni Cards catcher Andrew Knizner sa bato ng kanyang pitcher.

Isang hit at isang walk lang din ang pinalusot ni Jordan Hicks sa ninth bago ni-retire si Kyle Higashioka sa groundout para tapusin ang three-hitter. (Vladi Eduarte)