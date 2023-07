Jordan Clarkson P3 bilyon ekstensiyon sa Utah Jazz

Kinagat ni Jordan Clarkson ang player option niya sa 2023-2024 season para manatili sa Utah nang dalawang seasons pa, ayon kay Shams Charania ng The Athletic.

Pina-finalize na ng Fil-Am at ng Jazz ang re-negotiation ng kasalukuyang kontrata, base sa pahayag ng agent niyang Klutch Sports kay Charania.

Ayon sa ulat, magkakahalaga ng $55 million (higit P3 bilyon) ang deal.

Hindi lang malinaw kung kasama na sa halaga ang $14.3M niya para sa 2023-2024.

Bibihirang pumasok sa “re-negotiation” ang NBA teams sa kanilang players maliban kung may salary cap space at kung may planong taasan ang kontrata ng player.

Mula sa pagiging bultong scorer sa bench sa halos buong nine-year career, nitong 2022-2023 ay ginawang starter ng Jazz si Clarkson.

Sa 61 games, nag-average pa rin siya ng 20.8 points, 4.0 rebounds at 4.4 assists.

Nakuha rin ng Utah si John Collins mula Atlanta. (Vladi Eduarte)

