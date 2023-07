Johann Chua, James Aranas kampeon sa World Cup of Pool

MATAPOS dumanas ng matinding labanan sina Pinoy cue artist Johann Chua at James Aranas sa mga nakaraang laban ay tinumbok nila ang 11-7 panalo kontra Joshua Filler at Moritz Neuhausen ng Germany sa finals ng 2023 World Cup of Pool na nagtapos sa Pazo De Feiras E Congresos De Lugo sa Spain kahapon.

Nasilo nina 2021 Southeast Asian Games (SEAG) gold medalist Chua at Aranas ang titulo kasama ang $60,000 prize (P3.3 million).

“This has always been our dream and I feel great. It feels amazing to win a world title. It’s such an honor to win with James,” saad ni Chua.

Makapigil-hininga ang naging panalo nina Chua at Aranas sa quarterfinals at semifinals, kinalos nila sina Ko Pin-Yi at Ko Ping-Chung, 9-8 ng Chinese Taipei at Albin Ouschan at Mario He, 9-8, ng Aurtria.

Kabilang din sa pinatalsik nina Chua at Aranas sina defending champion Spain – A duo nina Francisco Sanchez Ruiz at David Alcaide, 7-5, at Spain – B tandem nina Jose Alberto Delgado at Jonas Souto, 7-2 sa round of 16.

Ang Pilipinas ang unang nagkapeom sa nasabing event, ang naging pambato ay sina legend Efren “Bata” Reyes at Francisco “Django” Bustamante na dalawang beses na sumikwat ng titulo.

Ito’y sa inaugural staging ng event sa Wales (2006) at 2008 sa Quezon City, habang sina Dennis Orcullo at Lee Van Corteza ang sumungkit ng pangatlong titulo noong 2013 sa London. (Elech Dawa)