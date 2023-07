Jalosjos masama loob – Cristy Fermin: GMA bumuhos sa ‘It’s Showtime’, TAPE nganga

Masamang-masama umano ang loob ng mga executive ng Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc.), sa GMA 7 dahil ang mga artista nito na matagal na nilang iniimbita para lumabas sa kanilang programa ay ibinuhos sa “It’s Showtime”.

Matatandaang bongga ang pag-welcome ng GMA sa unang paglabas ng “It’s Showtime” sa kanilang GTV noong July 1.

Bukod sa grand entrance ni Vice Ganda sa GMA headquarters sakay ng helicopter ay nag-guest din sa “It’s Showtime” ang mga artista ng Kapuso Network na kinabibila­ngan nina Barbie Forteza, Rodjun at Rayver Cruz, Pokwang, Mark Bautista at Sanya Lopez.

Sa kabila nito, tinalo pa rin ng “E.A.T” nina Tito, Vic, Joey at Dabarkads ang “It’s Showtime” sa ratings kahit si Sharon Cuneta lamang ang guest sa kanilang unang araw ng show sa TV5.

“Ang dami-dami nang artista ng GMA-7 na nagpunta sa Showtime, nilagyan ng sarkaterbang artista samantalang ang Tito, Vic and Joey at Dabarkads po sa TV5, isa lang, Sha­ron Cuneta lang,” wika ni Cristy Fermin sa programang “Showbiz Now Na” sa YouTube.

Sa hiwalay na programa naman, binanggit ni Cristy na masama ang loob ng mga executive ng TAPE sa GMA dahil sa dami ng artistang pinadala sa unang sultada ng “It’s Showtime” sa GTV.

“Ang sama-sama ng loob ng mga taga-TAPE Incorporated kasi ‘yong mga artista ng GMA 7 na matagal na nilang iniimbita para lumabas sa kanilang programa kamuka’t muka’t mo nasa “It’s Showtime” noong Sabado,” tsika nito sa programang “Cristy Ferminute”.

“Napakasakit nga naman non. Magkabilang bigwas, sampal na mag-asawa ‘yon,” dagdag pa niya.

Matatandaang dumalo pa si Felipe Gozon, president at CEO ng GMA Network, sa contract signing para sa pag-ere ng “It’s Showtime” sa GTV.

Isiniwalat din ni Cristy na noong nakaraang Biyernes, kinausap nina Romy at Bullet Jalosjos si Willie Revillame upang maging guest sana ng “Eat Bulaga” noong July 1, kasabay ng show nina TVJ at Vice Ganda.

Gayunman, tinanggihan daw ito ni Willie dahil ayaw niyang kalabanin ang TVJ na kanyang mga kababayan sa Nueva Ecija. (Issa Santiago)

