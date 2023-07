Ivana namigay ng datung sa mga dating kapitbahay

Isang milyon agad sa loob ng isang araw ang nanood ng latest YouTube content ni Ivana Alawi, na kung saan ay binalikan niya ang mga tinirahan at inupahan nilang mga bahay noon sa Sta. Mesa, Manila.

Kuwento ni Ivana, apat na bahay raw ang tinirahan nila sa Sta. Mesa. At kaya raw ganun ang naging buhay nila ay dahil tumigil sa pagsuporta ang tatay nila sa kanila.

Walong taon daw si Ivana noong magpunta ng Pilipinas mula Bahrain, at nagulat daw siya sa bahay ng mama niya, na maliit lang, walang ref o mga gamit, at marami raw ipis, daga, at katabi raw ng kanal ang bahay nila.

Binalikan din nila ang mga karanasan nila, tulad noong natusok daw siya ng barbeque stick, na inumpog daw siya sa dingding ng ate niya. Ayaw lang niyang balikan ‘yung nagsayaw siya sa maliit na plaza sa lugar nila.

At siyempre, tinikman ulit ni Ivana ang mga bet na bet nilang pagkain noong mga bata pa sila, tulad ng dirty ice cream, palamig. At siyempre, nilibre nga ni Ivana ang mga kapitbahay nila ng pagkain.

Nakipaglaro rin sila ng ‘lato-lato’ sa mga bata, o dati nilang kapitbahay.

Well, sa mga pinakitang bahay ni Ivana, masasabi mong hindi nga ganun kabongga ang buhay nila noon. Pero hindi naman hirap na hirap, dahil may mga kuwarto at banyo rin naman.

“Never ko pang naipakita itong buhay namin dati, ganito lang kami, pero masaya. Mas naging masaya ako noong nasa Pilipinas ako, dahil nakikita kong masaya ang mama ko,” sabi pa ni Ivana.

Siyempre, kaliwa’t kanan ang nagpa-selfie kay Ivana, at kahit mga pulis ay hindi pinalagpas ang pagkakataon na makasama siya sa photo.

At bongga rin talaga, na super generous talaga sila, dahil ang dati nilang inuutangan na tindahan ay binigyan nila ng P10K, ha!

At ang dating tumulong sa kanila na dalhin sa ospital si Ivana dahil dumugo ang kilay nang iumpog sa dingding, binigyan din ng datung, ha!

Ang bahay na pinasok nila, na dati nilang inuupahan, ay binigyan din nila ng datung (P35K), ha!

Nakakatuwa na hanggang ngayon pala ay inuupahan pa rin nina Ivana ang huling bahay nila, na kung saan ay doon nagsimula raw ang pagba-vlog nila, na kung saan ay Maria G ang pangalan niya.

“Ayaw bitawan ni Mama ang bahay, kaya hanggang ngayon ay inuupahan pa rin namin,” sabi pa ni Ivana.

At bongga, dahil bukod sa upa, binigyan din niya ng P30K ang may-ari ng bahay na `yon, ha!

Anyway, heto nga ang papuri ng mga subscriber ni Ivana:

“Super humble family. Napalaki ng maayos si Ivana.”

“Ito ang mga artista na kahit mayaman na, malayo na ang narating, never nilang kinalimutan ang kinalakihan niya. Kaya napaka-bless nila.”

“Grabe sobrang humble, walang kaartehan. Kahit mayaman na, nasa mahirap pa rin ang puso nila.” (Dondon Sermino)

