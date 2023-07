Gov. Mamba hanep pa rin sa basketbol

MAGANDANG araw mga kababayan.

Kababalik lang ng PBA Legends nitong nakaraang linggo galing sa “440th AGGAO NAC CAGAYAN”.

Pagkatapos ng almusal sa kapitolyo ng longganisa, fried egg at pusit ay dumiretso na ang PBA Legends sa Valley Hotel.

Mainit kaming sinalubong ng napakasipag na si Tito/Gov. Manny Mamba, wife niyang si Tita Mabel, Tita Marcy Mamba Perez, Tito Nido Perez, Tita Carling, Atty. Charo Mamba Villaflor, Kuya Pete De Asis, coach Robert Recheta at Ampy Molina.

In a way, pagkatapos ng mahabang panahon, ngayon na lang din ako nakabalik sa Cagayan Valley.

Parang mini homecoming ang dating, madami tayong nakasalamuhang kamag-anak, kapitbahay at kakilala noong araw.

Nagkaroon kami ng pagkakataon ni Alvin “The Captain” Patrimonio na bumisita sa Arranz Stadium para bumati at magpa-picture sa Family Day ng mga fellow Cagayanos natin na galing sa iba’t ibang LGUs.

Kasabay din ito sa fiesta ng Our Lady of PiaT sa Piat, Cagayan. Grabe ang trapik sa daan para sa mga deboto at nasabayan ng ganap sa Leonardo Mamba Gym na kung saan maglalaro ang PBA Legends kontra Cagayan Selection ng 4pm.

Lumaro ang napakasipag na Gobernador Manny Mamba sa kabilang team ng Cagayan.

Sa Legends naman, bumida sina Alvin Patrimonio, Bal David, Gary David, Noli Locsin, EJ Feihl, Bong Alvarez, Roger Yap, Manu Codinera at inyong lingkod Jerry Codinera.

Gumawa si Gob. Manny Mamba ng 10 points, sa itsura ni Gob. Manny ay hindi ko akalain na makakaiskor pa siya.

Masaya ang mga manonood dahil bibihira lamang makumbida ang Legends sa Cagayan Valley.

Siyempre sa pag-uwi ng Legends, hindi mawawala ang Longganisa de Cagayan na aking kinalakihang kainin sa almusal, at ang Alcala Milk Candy, super sarap pa rin at walang kupas.