Gerald ‘di pa magpapakasal agad

Natawa si Gerald Anderson nang ma-interview ni Isko Moreno sa YouTube channel nito na ‘Iskovery’ at matanong tungkol sa kasal.

Pero sa five years plan niya, hindi itinanggi ni Gerald na posibleng kasama roon ang pagpapakasal.

“Hindi ko alam, napapadalas ang tanong na ‘yan lately, “ natawang sabi niya.

“Kung married ako, malalaman naman. Malalaman naman. Pero, hindi ‘yan isang bagay na itatago. Kasi, anong point bakit pa ko magpapakasal kung itatago mo rin?”

Sabi pa niya, “Eh, ‘yun din ang point ng five years plan, mag-negosyo. Para sipagin din ang trabaho ko.

Diretsahang sinabi ni Gerald na hindi pa siya kasal o hindi pa sila kasal ni Julia, pero definitely ay may plano siya.

“In the coming years, at saka kasi, gusto ko ‘yung medyo relax.”

Tahasan naman sinabi ni Gerald na masaya siya kay Julia at isang proof na masaya sila sa relasyon nila, hindi na raw nabibilang kung gaano na sila katagal dahil masaya lang sila.

At 34, seryoso na rin talaga ang mindset ni Gerald sa buhay. Tulad na lang sa tanong kung ano ang nasa isipan niya at his age now.

“Legacy, kung ano ang mapapanood ng mga anak ko ten years from now. Kung ano ang makikita nila sa Netflix, YouTube, sasabihin nila, ‘Ito ang ginawa mo?’ ‘Oo… legacy kasi, forever na.’ Forever na, eh.

“Nasa YouTube na at kung ano-anong platform.”

Kasama rin daw sa plano ni Gerald in 5 years ay may mga negosyo na. Sa ngayon, he’s into real estate rin.

Ang goal niya raw kasi ay makapag-retire ng mas maaga o mas bata.

‘Yun na!

