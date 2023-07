FIDE Master Christian Mark Daluz pinagharian AQ Prime Open Chess

NANGIBABAW si FIDE Master Christian Mark Daluz sa katatapos lang na AQ Prime Stream FIDE Standard Open Chess Tournament nitong Linggo sa Robinsons Metro East sa Pasig City.

Nakalikom si Daluz ng 5.5 puntos para ibulsa ang P10,000 premyo at tropeo.

Nagtala agad ng limang magkakasunod na panalo si 21-year-old Daluz bago nakipaghatian ng puntos kay National Master Mark Jay sa sixth at final round.

Nagwagi si Daluz kina FIDE Master Adrian Pacis, National Master Edmundo Gatus, FIDE Master Christian Gian Karlo Arca, Jerome Villanueva at Kevin Arquero sa fifth at penultimate round.

Tinapos nina Arca, Bacojo at Marc Kevin Labog ang torneo na may magkatulad na 4.5 puntos, habang sina Arena Grandmaster Robert Suelo, Jr., Arena Grandmaster Jethro Dino Aquino at FIDE Master Noel dela Cruz ay may magkaparehong apat na puntos.

Samantala, nanguna naman si Chester Neil Reyes sa kategoryang ELO 2000 and below. (Elech Dawa)