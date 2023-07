Droga online ang bentahan, sa GCash bayaran

Nasa 725 gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng P121,000 ang nasamsam ng mga awtoridad matapos na maaresto ang apat na hinihinalang tulak sa isang buy-bust operation sa Bacoor City kahapon nang umaga.

Kinilala ang mga suspek na si Jan Rolando Carlos, alyas ‘Janno’; Lamberto Angeles; Vincent Pateño at Macky Natividad, pawang nasa hustong gulang at kasama sa listahan ng High Value Individual (HVI) sa ilegal na droga.

Sa ulat ni Police Corporal Jerome Asid, inamin ni Carlos na nagbebenta siya ng droga sa online at binabayaran muna ito sa GCash ng kanyang mga buyer saka niya ito ipade-deliver.

Bandang alas-otso nang umaga nang makalawit ng mga operatiba ng Drug Enforcement Unit (DEU) ng Bacoor CPS ang mga suspek sa Barangay Molino 3, Bacoor City.

Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ng mga suspek. (Gene ­Adsuara)