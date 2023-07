Cow-wow! Baka nagpakitang gilas, sumungkit ng world title

Instant star ang isang baka sa Amerika matapos niyang makasungkit ng titulo mula sa Guinness World Records dahil sa pagpapakitang-gilas niya sa iba’t ibang tricks.

Siya si Ghost, 4-anyos na charolais cow, isang uri ng French breed ng baka na nasa pangangalaga ng kanyang amo na si Megan Reimann mula sa Nebraska.

Matagumpay na nakuha ni Ghost ang kauna-unahang world record bilang ‘most tricks performed by a cow in 1 minute.’

Ilan sa tricks na ipinamalas ni Ghost ay pag-ikot, pagyuko, pagtayo sa pedestal, pag-kiss, paghawak sa belly, at pagself-rope sa loob lamang ng isang minuto!

Sabi ni Megan sa isang panayam, “I knew Ghost was special from the moment I first saw her. I decided then that she was going to do something special.”

Naikwento ni Megan na nagtuturo siya ng mga tricks sa mga kabayo kaya naman naisipan niya na i-apply din ito sa alaga niyang baka. Bukod dito, isa rin sa nag-udyok sa kanya na sumubok sa Guinness ay nang mabasa niya ang isang post patungkol sa baboy na nakakuha ng world record sa pamamagitan nang paggawa ng tricks.

Dagdag pa rito, marami pa umanong tricks na kayang gawin si Ghost maging ang pag-alam ng iba’t ibang kulay.

Talaga namang cow-wow sa galing ang baka na ito! (Moises Caleon)

