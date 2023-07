CHED naalarma! Manyakis gumagala sa UP-Diliman

Nagtalaga ng karagdagang security personnel ang pamunuan ng University of the Philippines (UP) sa Diliman, Quezon City kasunod ng ulat na isang babaeng estudyante ang inatake at minolestya ng gumagalang manyakis sa loob mismo ng campus noong Sabado nang gabi.

Sa ipinalabas na pahayag ng tanggapan ng UP Diliman (UPD) Chancellor noong Linggo, nangyari umano ang insidente sa Ylanan Road sa loob ng campus bandang alas-11:00 nang gabi.

Dahil dito kung kaya’t nagpakalat pa ng mga guwardiya ang UPD para magpatrulya sa paligid ng campus partikular pagkatapos ng office hour na bihira na ang mga tao sa ilang bahagi ng lugar.

Sa ulat, mag-isa umanong naglalakad ang biktima nang biglang lumitaw ang suspek, inatake ito at saka mabilis na tumakas.

Dinala sa ospital ang biktima dahil sa dinaranas nitong trauma habang nakikipagtulungan naman sa pulisya ang pamunuan ng unibersidad para sa agarang pagdakip sa suspek.

Patuloy ding nakikipag-­ugnayan ang UPD sa pamil­ya ng biktima para sa kailangan nitong tulong.

Pinayuhan naman ng pamunuan ng unibersidad ang kanilang mga estudyante na agad kontakin ang UPDP sa no. 8981-8500 local 113 o lumapit sa mga security officer ng campus sa panahon ng emergency.

Samantala, hinikayat ni Commission on Higher Education (CHED) ang mga posibleng nakasaksi sa insidente na lumutang para makatulong sa sinapit ng biktima.

Ayon kay CHED Chairman J. Prospero E. de Vera III, nakipag-ugnayan na sila sa UPD para matulu­ngan ang biktima.

“Higher education institutions must remain as safe spaces for their students. I encourage anyone and everyone who has any information regarding the incident to report to the authorities to aid in the investigation. The University must spare nothing to ensure that justice is obtained for the victim and her family,” ayon kay De Vera.

Ani pa ni De Vera, umaasa siyang magsisilbing ‘wake up call’ sa UPD at mga estudyante rito ang nangyari sa biktima para maging alerto ang lahat at wala ng maging biktima pa ng anumang krimen. (Dolly Cabreza/Vick Aquino)

