BI palalayasin 4 dayuhang nambastos sa watawat ng PH  

Tiniyak ng Bureau of Immigration (BI) na palalayasin sa bansa ang apat na dayuhan na nambastos sa watawat ng Pilipinas sa Ternate, Cavite noong nakaraang buwan.

Nakakulong ngayon sa holding facility ng Bureau of Immigration (BI) sa Camp Bagong Diwa sa Bicutan, Taguig City ang mga dayuhan na sina Sharoon Manzoor, 29; Shahid Manzoor, 45; Shamail Jalal, 36, pawang mga Pakistani; at Loan Oprescu, 36, Romanian matapos silang i-turn over ng Philippine National Police (PNP) para sa kaukulang aksyon.

Dinakip sila ni Sergeant Joylin Rojo, miyembro ng Philippine Marine Corps nang maaktuhan niya ang mga ito habang pinupunit ang bandila at saka itinapon sa damuhan sa loob ng Camp Gregorio Lim sa Sitio Calumpang, Barangay Sapang 1 sa Ternate, Cavite bandang alas-5:40 nang madaling-araw noong Hunyo 26.

Nauna rito’y patungo sana sa Puerto Azul ang mga dayuhan pero nabuwisit umano ang mga ito sa masikip na daloy ng trapiko. Nang mapadaan sila sa kampo, bumaba ang mga ito, tinanggal ang bandila ng Pilipinas at pinagtulungan itong punitin at saka itinapon.

Ayon kay BI Commmissioner Norman Tansingco, gumugulong na ang deportation proceddings laban sa apat dahil sa paglabag sa Republic Act 8491 o The Flag and Heraldic Code of the Philippines

“Foreign nationals staying here must respect our country and our laws. Foreigners destroying symbols of our country show utmost disrespect and do not deserve our hospitality,” diin ni Tansingco. (Mina Navarro)