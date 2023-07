Ayaw puwersahin recovery sa injury! Mika Reyes hinay-hinay pagbabalik sa bombahan

Mga laro sa Hulyo 11:

(FilOil EcoOil Arena/ San Juan City)

9:30am — Petro Gazz vs Farm Fresh

12:00nn — Cignal vs Foton

4:00pm — Akari vs Chery Tiggo

6:30pm — Choco Mucho vs F2

AYAW madaliin ng PLDT Home Fibr High Speed Hitters ang pagbabalik sa hard court ng star spiker nitong si Mika Reyes sa kaagahan ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference.

“Towards the end of the first conference, may napi-feel na siya sa shoulder niya so right after the conference pina-checkup agad kaya nakita iyung cyst. Nag-undergo agad ng operation para mas maaga makabalik. Although hindi naman natin siya mamadaliin para sure 100% pagbalik sa court,” paliwanag ni PLDT coach Rald Ricafort.

Bukod kay Mika, inaasahang babalik na din sa aksiyon sa Hulyo 11 pero sa limitadong minuto si Mean Mendrez.

Hindi nakalaro ang dalawa sa unang asignatura ng PLDT kontra Akari Chargers noong Sabado.

“Kay Mean tuhod lang recently, hindi naman big issue. Kay Mika iyung recovery pa rin ng shoulder, pero okay naman nakakasabay naman sila sa training,” sabi pa ni Ricafort.

Nagbigay daan ang PVL para sa pagho-host ng bansa sa internasyunal na torneo ng volleyball ngayong linggo, na nakapagbigay ng sapat na panahon kina Reyes at Mendrez para magpalakas mula sa mga injury.

Tiniyak ni Ricafort na babalik na ang dalawa para sa kanilang sunod na laban sa powerhouse na Creamline Cool Smashers sa Hulyo 13 sa PhilSports Arena sa Pasig City.

“Yes, lahat naman [maglalaro after the break],” sabi nito. (Lito Oredo)