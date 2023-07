Walang ‘himala’! Awra legal ang pagpiyansa’t paglabas sa kulungan

Ang bongga ng beauty ni Awra Briguela dahil palagi pa rin siyang trending, ha!

Kung noong Saturday nga, ang tapatan ng noontime shows kung saan namayagpag ang ‘E.A.T.’ TV5 noontime show nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at legit Dabarkads ang pinag-usapan, si Awra naman, paborito pa ring topic ng mga kalahi ni Marites.

Trending pa rin talaga ang mga issue kay Awra.

Sabi nga ng iba, hindi lang daw siya maraming kaso dahil sa rambulan sa Poblacion, Makati City, tinadtad din daw siya ng intriga.

Pinag-uusapan nga ang mga CCTV footage na inilabas kung saan ay kitang-kita ang mga pangyayari sa isang bar sa Poblacion kung saan ay ‘bida’ siya.

Bukod doon, iniintriga pa siya ngayon dahil marami ang nagtataka kung paano raw siyang nakalaya noong Sabado?

Napaulat kasi na nakapagpiyansa siya ng P6,000 at nakalabas na nga ng Makati City Custodial Jail bandang alas-9:20pm noong Sabado.

Ikinagulat nga ‘yon ng mga nakatutok sa mga nangyayari kay Awra at sabi pa, “Paano siyang nakapagpiyansa, eh, wala namang piskalya kapag weekend?”

May ibang pinalalabas na parang ang lakas daw ni Awra at nakalabas ng weekend.

Para maging malinaw ang lahat, kinausap namin ang kilalang celebrity lawyer na si Atty. Maggie Abraham-Garduque tungkol sa panibagong intriga kay Awra.

Pero mali ang pinalalabas ng mga intrigero’t intrigera na malakas si Awra kaya nakapagpiyansa’t nakalabas kahit na weekend.

“May night court ang Makati for MTC covered cases. May Saturday and Sunday court din sila for posting bail. Bukod sa Makati, meron din ang Pasay and Quezon City.

“May assigned judges every Saturday and Sunday, even holidays.

“Magandang angle ‘yan para alam din ng public,” pahayag pa ni Atty. Maggie.

So walang dapat ikabigla na nakapagpiyansa’t nakalabas ng kulungan si Awra kahit gabi, huh! (Jun Lalin)

