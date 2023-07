Tulong panghanapbuhay

Isa sa mga naipasa ng Kamara de Representante bago mag-adjourn ang first regular session ng Kongreso ay ang bill na may layuning gawing libre o may diskwento para sa mga mahihirap ang pagkuha ng mga clearance at iba pang requirements na kakailanganin sa pag-apply sa trabaho.

Ang panukalang batas na ito ay isa sa mga naunang nai-file ng inyong Kuya Pulong sa kasalukuyang Kongreso. Kasama sina Benguet Congressman Eric Yap at ACT-CIS Partylist Cong. Edvic Yap, kami ay naghain noong nakaraang taon ng House Bill (HB) 3048 na ang layunin ay pagaanin ang gastusin ng mga mahihirap na job applicant.

Paano nga naman, sa panahon ngayon ay kung anu-anong requirement ang hinihingi ng mga kumpanya kapag ikaw ay aplikante sa trabaho. Ilan dito ang Tax Identification Number (TIN), mga clearance na kailangan mula sa barangay at National Bureau of Investigation (NBI), medical certificate, mga certificate o patunay na galing sa Philippine Statistics Authority (PSA), certificate of competency mula sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) at iba pang dokumento na may bayad bago ka makakuha.

Ang naihain naming HB 3048 ay naisama na sa iba pang kaparehong panukalang batas at nai-consolidate bilang HB 8008 o ang Kabalikat sa Hanapbuhay Act. Naaprubahan ito ng Kamara sa third and final reading o huling pagbasa noong May 22.

Mahalagang maipasa na rin ito ng Senado at maisabatas para na rin patuloy pang bumaba ang unemployment rate sa bansa na tinatayang nasa 4.5 percent noong Abril ng taong ito.

Kapag patuloy ang pag-unlad ng ekonomiya, tiyak na maraming malilikhang trabaho. ‘Yun nga lamang, kung ikaw ay job applicant pero walang-wala o mababa ang kita ng inyong pamilya, sa gagastusin mo pa lang sa pagkuha ng mga clearance at certificate ay baka panghinaan ka na ng loob.

Sa HB 8008 na naipasa ng Kamara, pinanukalang maging libre na ang pagkuha ng TIN mula sa Bureau of Internal Revenue (BIR), at ang mga transcript of records, transfer credentials, authenticated copy of diploma, at certificate of good moral character mula sa mga state universities and colleges (SUCs) at mga local universities and colleges (LUCs) kung ikaw ay mula sa mahirap na pamilya na naghahanap ng trabaho.

May 20 percent discount naman sa pagkuha ng clearance mula sa NBI, PNP at barangay ang indigent job applicant sa ilalim ng bill. May 20 percent discount rin ang bayad sa medical certificate mula sa government hospital, at ganoon rin ang certificate mula sa anumang accredited facility ng Department of Health (DOH) kung ang indigent ay sa ibang bansa balak magtrabaho. Discounted rin ang bayad sa iba pang certificate o dokumento na kakailanganin ng indigent job applicant.

Nakasaad sa HB 8008 na isang beses kada anim na buwan lamang puwedeng magamit ng indigent job applicant ang mga pribilehiyong ito.

Umaasa tayo sa agarang pag-aksyon ng Senado sa bill para naman maisabatas na ngayong taon at makatulong sa mga naghahanap ng trabaho, lalo na sa mga bagong college at vocational graduates na mula sa mahihirap na pamilya.