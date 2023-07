Talon sa Lanao Del Norte nakakalula sa ganda

Kung bet mo rin dumayo sa kakaibang falls, puntahan mo na itong sumisikat na talon sa Lanao Del Norte.

Ito ay ang Limunsudan Falls na talaga namang nakakalula at hanep sa ganda! Matatagpuan ito sa boundary ng Talakag, Bukidnon at Iligan City.

Ang talon na ito ay isang two-tiered falls at itinuturing bilang pangalawa sa pinakamataas na waterfall sa bansa na may sukat na 870 feet.

Bago ka makarating dito, kailangan mo muna magtreking at dumaan sa madudulas na daanan.

Makikita sa ibinahaging larawan ng SinoPinas ang ala-paraisong rikit nito na pinalilibutan ng naglalakihang mga puno, iba’t ibang uri ng halaman, at super kalmadong awra na for sure magugustuhan mo kung bet mong maki-one in nature.

Nakatanggap ito ng libo-libong likes at daan-daang komento mula sa mga netizen.

Para kay Aleth Acedo-pacana, “I can attest how hard it was to trek down to see this falls but it was all worth it when you’re up close and personal to it’s amazing beauty. Local guides we’re so helpful during the trek. Visited this falls last year.”

Tila napa-wow naman dito si Jay Samonte, “Wow!!! I’ve only seen this water falls from a drone footage by some travel vloggers. I didn’t know how grand it is until this post. Thanks for sharing.”

“It looks really beaitiful! Perhaps the national govt thru the Dept of Tourism can initiate plans to improve access to this spot to harness its full potentiial,” suhestiyon ni Edgar Libot.

Kaya naman ano pang hinihintay mo? Isama mo na rin ito sa listahan ng next travel destination mo at saksihan ang gandang kayang i-offer ng Limunsudan Falls.

(Moises Caleon)