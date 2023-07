Sunny Side ginulantang sina Noh Sen Young, Jannanigans

BINALANDRA ng dehadong si Sunny Side ang tikas upang mamayagpag sa Philracom (Philippine Racing Commission) Rating Based Handicapping System nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Nagtala siya ng impresibong 1:26.8 sa 1,400-meter race upang silatin ang tigasing sina Noh Sen Young Yana at Jannanigans, at ipasungkit ang premyong P10K kay winning horse owner JG Tan.

Ayon sa mga karerista, maganda ang pagkakadala ni dating Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year Patricio Ramos Dilema kay Sunny Side.

“Ang galing ng diskarte, tinutukan agad ni Patty (Dilema) si Jannanigans, tapos sa rektahan saka bumuwelo,” masayang kuwento ni veteran karerista Jessie Valdez.

Sumegundo si Katherine, tersero si You Never Know habang pumang-apat si Waray Na Wayda Pa sa kaganapang suportado ng Philracom.

(Elech Dawa)