SC nag-isyu ng writ of kalikasan! Gatchalian firm supalpal sa Sibuyan Mining

Naglabas ang Supreme Court ng writ of kalikasan laban sa Department of Environment and Natural Resources (DENR), Mines and Geoscience­s Bureau at sa Altai Philippine Mi­ning Corp. na konektado sa pamilya ni Plastic King William Gatchalian dahil sa pagkasira umano ng ecosystem ng Sibuyan Island sa Romblon.

Ang June 13 resolution ng SC sa pag-isyu ng writ of kalikasan ay bilang tugon sa petisyong ini­hain ng mga residente ng Sibuyan Island noong Pebrero 6. Gayunman, tinanggihan ng high court ang paglalabas ng Temporary Environmental Protection Order.

Ang writ of kalikasan ay isang legal remedy sa ilalim ng Philippine law para sa mga taong ang constitutional right para sa “balanced and healthful ecology” ay nalabag dahil sa sinuway na batas o “omission of a public official, employee, or private individual or entity.”

Hinugot ang batas na ito sa Article II Section 16 ng 1987 Constitution, kung saan isinasaad na ang “state shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature.”

Kinontra ng mga taga-Sibuyan ang operas­yon ng Altai Mining dahil sa pangambang ang pagmimina ng nickel ore ay ikasisira ng isla na binansagan pa namang “Galápagos of Asia”.

Inatasan ng high court ang mga respondent na magsumite ng komento sa petisyon sa loob ng 10 araw matapos ipalabas ang writ of kalikasan. Ipinasa rin ang kaso sa Court of Appeals para sa pagtanggap ng karagdagang ebidensiya.

Noong Pebrero, pinatigil ng DENR Region 4-B, MGB at ng Environmental Management Bureau ang APMC sa konstruksyon at operasyon ng causeway bilang precautionary measure sa posibleng pagkasira ng kalikasan ng isla.