Sara bilib sa unang taon ni PBBM

Pinuri ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang naging pamumuno ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa unang taon nito sa puwesto.

“Makalipas ang isang taon, napatunayan ni Apo BBM ang determinasyon ng pamahalaan na tuparin ang mga naging pangako nito sa mga Pilipino noong eleksiyon,” sabi ni Duterte sa isang social media post.

“Makikita ng lahat ang sipag at pagpupursigi ng ating mahal na pangulo na ituloy ang mga magagandang pagbabago na nasimulan ng nakaraang administrasyon — at magpakilala ng mga bagong programa at proyekto upang mabigyan ng ginhawa ang buhay ng ating mga kababayan,” dagdag pa nito.

Sinabi ni Duterte na siya ay masaya na maging bahagi ng administrasyon na nakatuon ang atensiyon sa pagpapalakas ng bansa at agresibo sa pagpapatibay ng ekonomiya, paglikha ng mapapasukang trabaho at kabuhayan, pagtugon sa hamon ng kahirapan, pagbibigay ng suporta sa mga sektor tulad ng mga mangingisda, magsasaka at mga manggagawa, pagpapatayo ng mga importanteng imprastraktura, pagpapaganda ng kalidad ng edukasyon at kalusugan para sa mga Pilipino, at ang pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa.

Nagpapasalamat din umano ang Office of the Vice President at Department of Education sa pagsuporta ng pangulo sa kanilang mga programa. (Billy Begas)

