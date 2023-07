Romualdez: Kamara inaapura batas para mas maraming trabaho, negosyo malikha

Tiniyak ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na minamadali na ngayon ng Kamara ang pagpapasa ng mga batas upang makalikha ng mas marami pang negosyo upang makapagbigay ng mas maraming hanapbuhay sa mga Pinoy.



“Pinapabilisan ko na ang pagpasa ng mga batas para sa mas madaling pagbubukas ng mga negosyo dito sa atin sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga “lagayan” at sangkaterbang requirements o “red tape”,” ayon kay Romualdez sa isang pulong.



Aminado rin si Romualdez na, “Dito nahihirapan at nate-turn off ang mga negosyante at mga mamumuhunan sa bansa.”

Ayon pa sa lider ng Kongreso, kung marami ang nagbubukasang negosyo ay tiyak na mangangailangan ito ng maraming tao, at mas maraming mamamayan ang magkakaroon ng hanapbuhay.

Samantala, pinasalamatan din ng mambabatas mula Leyte ang mga negosyante dahil sa pagiging matatag nila noong kasagsagan ng panahon ng pandemya ng COVID-19.

“Our businessmen help our economy stay afloat during the onslaught of COVID-19 when everyone else is down and out”, ani Romualdez.

Romualdez kinilala papel ng mga employer

Gobyerno prayoridad kapakanan ng mga marino, pamilya -Romualdez

Romualdez bet mas maraming PPP project