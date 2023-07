Rhenz Abando, Gilas ‘Pinas kinaldag ang Ukraine U-20

Sa pasiklab ni Rhenz Abando, nilasap ng Gilas Pilipinas ang unang panalo sa tatlong laro sa serye ng tune-up nang kaldagin ang Ukraine Under-20 team 70-61 nitong Sabado sa Zalgirio Arena sa Lithania.

Pinangunahan ni dating NCAA Rookie of the Year-MVP Abando ang Pinoy quintet sa kabila na tinukoy ni Chot Reyes na pinakamasamang laro ito ng national pool paghahanda sa 19th FIBA Men’s World Cup 2023 sa Agosto.

Pinanatili ni Abando ang kontrol ng PH 5 sa laro sa itinalang back-to-back basket na nagbigay rin dito ng 59-50 lead na prinotektahan na hanggang endgame.

Ito ang unang panalo ng bansa sa tatlong laro sa kasalukuyanf European training camp para sa World Cup na didribol sa ‘Pinas, Japan at Indonesia sa parating na Aug. 25-Sept. 10.

Nauna rito, dalawang magkasunod na olats ang PH squad laban Estonia (81-71) at Finland (89-85).

Pero ‘di kuntento ang national coach sa laro ng Team ‘Pinas laban sa Ukrainians na inilarawan niya bilang isang ‘matangkad na koponan, mahusay, disiplinado, at may magaling na coach.’

“If I were to rate it, I think this is the worst game that we played since the start,” sey ni Reyes. “I know this is the game that we won but I thought there’s a lot more to be desired.”

Aminado si Reyes na nahirapan sa depensa ng koponan na naglaro na hindi kasama si Scottie Thompson (back spasm) at Chris Newsome (bruised knee).

“Siyempre pumasok kami nang wala ang aming nangungunang dalawang point guard, kaya medyo naiintindihan ko ang aming pangkalahatang paglalakbay,” aniya.

Muling magtutuos ang dalawang koponan sa Linggo sa asintang pangalawang panalo sa isang four-game tuneup sa kinikilalang isa sa mga basketball hotbed na bansa sa mundo.

(Lito Oredo)