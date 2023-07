Mga Pinoy consumer pinag-iingat vs pekeng elastomeric sealants sa online

Umapela ang isang adhesives manufacturer sa mga konsyumer na mag-ingat sa mga produktong mabibili online nang madiskubre ng kompanya na unti-unti nang nakakapasok ang pekeng elastomeric sealants sa ilang popular na e-commerce shop.

Ibinunyag ito ng Bostik Philippines Inc., ang maker ng Super Vulcaseal Elastomeric Sealant na pinakakilalang elastomeric sealants sa merkado, matapos itong makatanggap ng tips tungkol sa mga ibinebentang pekeng produkto online na dala-dala ang brands nito.

“Nagsagawa kami ng mga test buy sa iba’t ibang mga seller sa mga kilalang e-commerce website at app at nalaman namin na peke ang ilan sa mga nabili naming produkto na gamit ang aming mga brand at trademark. Patuloy kaming nangangalap ng ebidensya na ibibigay namin sa mga otoridad para matulungan nila kami sa aming kampanya laban sa mga counterfeit Bostik product,” anang kompanya.

“Nananawagan kami sa mga e-commerce site na protektahan ang integridad ng mga consumer product sa pamamagitan ng pag-ban sa mga seller na nagtitinda ng mga pekeng produkto. Ang mga kasuklam-suklam na trader na ito ay hindi lang nakakasira sa reputasyon ng mga produkto na kanilang ibinebenta kundi nadadamay rin ang mga e-commerce site kung hindi gagawan kaagad ng nararapat na aksyon,” pagpapatuloy nito.

Ayon sa Bostik, nakikipag-ugnayan na ito sa mga kinatawan ng nasabing e-commerce sites upang makapangalap ng mga ebidensiya laban sa mga seller na nagbebenta ng counterfeit products.

Nitong mga nakaraang buwan, ang kompanya, katuwang ang mga awtoridad, ay naglunsad ng isang agresibong kampanya kontra pagkalat ng counterfeit elastomeric sealants dahil naninindigan ito na mapepeligro ang kaligtasan at integridad ng mga estruktura, tulad ng mga bahay at gusali, sa paggamit ng mga pekeng produktong ito.

Noong nakaraang taon, sinalakay ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang apat na bodega sa Caloocan City na naglalaman ng counterfeit Bostik products na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso.

Sinabi ng kompanya na patuloy itong nakatatanggap ng mga impormasyon tungkol sa pagbebenta ng counterfeit Bostik products sa malalaking siyudad at bayan.

Kung may mga litrato o impormasyon ang publiko tungkol sa counterfeit Bostik products, maaaring makipag-ugnayan sa Bostik sa (02) 7900-5656 o kaya’y mag-email sa phl-customer.service@bostik.com.