Mga aso naki-jumping rope sa amo

Nagsabog ng cuteness online ang mga doggy na ito na nakisali sa jumping rope ng kanilang amo!

Ipinost ito ng user na si @P3ga sa kanyang account kung saan mapapanood humigit-kumulang 8 na aso na sabay-sabay tumatalon kasabay ng isang kelot na nakasuot ng black coat.

Super nakakagigil din sa cute ang outfit ng mga aso sa video na may variety pa! May kulay pula, dilaw, orange, at violet.

Ang mga doggy na ito ay tinatawag na poodle na kilala rin bilang ‘companion dogs’. Ang mga ganitong uri umano ng aso ay karaniwang nasa 10 hanggang 21 inches ang taas, bigat na kayang pumalo 6 hanggang 70 pounds, at kayang-kaya mamuhay hanggang 15 taon.

“Elegant. Proud. Clever. The Poodle is an impressive dog, as the many best-in-show winners from this dog breed can attest. But behind the blue ribbons, impressive hairdos, and regal attitude, you’ll find an affectionate family dog with an ancient history and many talents.,” paglalarawan pa rito.

Nakatanggap ang TikTok video ng nasa 4 milyong views at dagsang komento mula sa madlang peeps.

“Oh my goodness, so cute!” sey ni @tamia.

Sabi naman ni @christinemagchen_, “Please, this is the cutest thing today.”

“Meanwhile, I am struggling to jump rope,” hirit ni @krystleclear85.

(Moises Caleon)