Mayon halos 400 bato, lava binulwak sa magdamag

Bumulwak ng halos 400 na mga bato na sinabayan pa ng banayad na pagdaloy ng lava ang Bulkan Mayon sa Albay sa nakalipas na 24 oras.

Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), bukod sa ibinulwak na 397 mga bato, bumuga rin ng abo, yumanig ng apat na beses at nagpakawala ng mga gas na tinatawag na pyroclastic density currents (PDCs) ang bulkan hanggang kahapon ng alas-singko nang madaling-araw.

Sinabi ng mga state volcanologist na umabot sa 2.7 kilometro ang dumaloy na lava mula sa bunganga ng bulkan at rumagasa ito hanggang sa layong apat na kilometro.

Dahil sa pabago-bagong aktibidad ng bulkan kung kaya’t mahigpit na ipinagbabawal ng Phivolcs at mga lokal na pamahalaan dito ang paglapit sa six-kilometer Permanent Danger Zone (PDZ) dahil sa posibilidad ng pagsabog ng bulkan anumang oras sa susunod na mga araw o linggo.

Iginiit ng ahensya na wala ng dapat na nakatirang residente sa loob ng PDZ para makaiwas sa nakaamba pang panganib ng pagputok nito.

Nauna nang sinabi ni Phivolcs director Teresito Bacolcol na posibleng tumagal ng tatlong buwan ang pag-aalburoto ng bulkan kung pagbabasehan ang mga aktibidad nito sa nakalipas na mga araw.

