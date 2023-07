May pa-topless uli?Joshua excited kay Janella

Kinumpirma na ni Joshua Garcia ang teleseryeng pagbibidahan nila ni Janella Salvador.

“Of course, masaya ako. Kinonfirm ko na na may project kami. Yeah masaya ako and I’m excited kasi iba ito sa mga ginawa namin before,” ang pahayag ng Kapamilya actor nang makapanayam namin siya sa recital at charity concert ng Academy of Rock Philippines kung saan isa siya sa may-ari.

“Yes” ang naging sagot ni Joshua nang tanungin namin kung mas magiging mature ang role niya sa bagong teleserye compared sa character niya sa ‘Unbreak My Heart’ na si Renz.

Pero kung may pa-topless siya sa ‘Darna’ at ‘Unbreak My Heart’, makakaasa rin ba ang viewers na may topless scene siya sa teleserye nila ni Janella?

“Hindi natin sure kung ready ako. Why not? Hahahaha!” ang masayang sagot niya.

In all fairness kay Joshua, mahal na mahal talaga siya ng ABS-CBN dahil ito nga at hindi pa tapos ang ‘Unbreak My Heart’ ay mayroon na agad siyang panibagong teleserye.

“Siyempre masaya ako kasi hindi lang ako ‘naambunan’ nito, pati pamilya ko, nitong mga trabahong dumadating sa akin.”

Nasulat nga namin dito sa Abante na big teleserye ang pagbibidahan nila na kukuhanan pa sa ibang London, United Kingdom, at sa aming naging panayam sa kanya ay kinumpirma niya ang mga bagay na ito.

“Maganda itong proyekto na gagawin namin. It’s a collaboration ulit and this one is really big para mag-shoot kami sa abroad, malaking bagay ‘yan,” sey niya.

Hindi na nagbibay ng detalye si Joshua sa kung anong collaboration ang tinutukoy niya.

Excited nga si Joshua na muling makatrabaho si Janella after ‘The Killer Bride’ at ‘Darna’ and this time nga ay bibida na sila as a love team at kakaibang JoshNella nga raw ang dapat asahan ng fans at viewers.

“And this one ibang timpla ito. Ibang-ibang timpla kumpara sa ‘Darna’.”

Bonggels!

