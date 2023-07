Max Strus tawid-Cleveland, inabandona ang Miami Heat

May bagong bahay na si Max Strus.

Mula Miami, papunta na ng Cleveland ang certified gunner na malaki ang naging papel sa championship run ng Heat sa Eastern Conference nitong nagdaang 77th NBA 2022-23 season bago nangamote sa Denver Nuggets sa limang laro sa Finals.

Base sa ulat, pumayag si Strus sa four-year, $63M (P3.5B) deal na na-finalize nitong Sabado.

Sa three-team trade, pupunta si Strus sa Cavs at ipapadala ng Cleveland sina Cedi Osman at Lamar Stevens sa San Antonio samantalang makakakuha ang Miami ng second-round draft compensation.

Starter si Strus ng Miami sa playoff runs ng Heat nitong nakaraang dalawang seasons.

Tadtad na ng shooters ang Cavs. Nitong Biyernes sa umpisa ng free agency ay nalambat nila sina Caris LeVert ($32M, two years) at Georges Niang ($26M, three years). Career 40 percent shooter sa 3s si Niang, career-best ang 39 percent clip ni LeVert sa labas ng arc nitong 2022-23.

(Vladi Eduiarte)