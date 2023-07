Marian sinasanay si Zia maging mabuting ate

Magiging busy na nga ulit si Marian Rivera sa showbiz dahil sa pelikula at teleseryeng kanyang gagawin.

Noong June 6 nga ay nagkaroon ng story conference ang teleseryeng kanyang pagbibidahan ang ‘Against All Odds’ kung saan kasama niya si Gabby Concepcion.

Malapit na ring magsisimula ang shooting ng reunion movie nila ng mister na si Dingdong Dantes, ang ‘Rewind’ na nakatakdang isali sa 2023 Metro Manila Film Festival.

Dahil ilang buwan din siyang magiging busy sa taping at shooting, ngayon pa lang daw ay sinasanay na ni Marian ang panganay nilang anak ni Dingdong, si Zia, kung paanong tumayong ate sa kapatid nitong si Sixto.

“Kasi si Zia is bata pa rin ,so kausapin ko talaga siya na, ‘Baby wala si Mama, you take care of your brother, you update me’,” kuwento ni Marian.

“Nanay-nanayan naman siya,” dagdag pa niya.

Kahit sa batang edad ay tinuturuan na rin daw nila si Zia sa mga gawaing bahay.

“Si Zia, may checklist ako sa kanya sa room niya sa mga dapat niyang gawin. Mayroon doon na list siya na kailangan niyang wina-wash ang underwear niya everytime na ginagamit niya. So ‘yun ang kanyang routine sa bahay, cleaning the room, turn off the lights and the TV, alam mo ‘yun pag ‘di niya ginagamit, clean up your room, pick up your clothes.

“Si Zia naman is very sensitive naman ‘yung batang ‘yon at saka alam naman niya kung paano talaga dalhin ang sarili niya.”

Samantala, maliban sa acting projects ay busy rin si Marian sa mga endorsement at isa na nga rito ay ang Blanc Pro na bagong business ni Rei Tan na nangakong si Marian lang ang magiging female endorser ng nasabing brand. (Byx Almacen)

