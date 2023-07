Marco, Heaven abot hanggang eroplano ang ka-sweetan

Ipalalabas na ang huling episode ng ‘The Rain in España’ sa Viva One.

Ito ang series na pinagbibidahan nina Marco Gallo at Heaven Peralejo.

Kahapon ay nasa Davao sina Marco at Heaven kasama ang iba pang cast ng series para sa huling mall show ng ‘The Rain in España’.

Naging mainit ang pagtanggap ng Davaoeño sa cast ng series.

“Nakakaiyak ang pagtanggap n’yo ng #TheRainInEspaña sa Davao! Daghan kaayong salamat!” tweet ng direktor ng series na si Theodore Boborol na nagbahagi ng video sa naganap na mall show.

Nagpasalamat din si Marco sa sa mga taga-Davao sa naging pagtanggap sa kanila.

Ipinost ni Marco ang kanyang pasasalamat sa kanyang Twitter account kung saan kasama ang photos nila ni Heaven na sweet sa isa’t-isa habang nasa eroplano pabalik ng Manila.

“Down to our last mall show for ‘The Rain in España’. Thank you Davao, you were just amazing,” tweet ni Marco.

Super sweet nga nina Marco at Heaven sa photos na akala mo ay mag-dyowa na talaga kaya tweet nga ng kanilang fans, sana totohanin na nila ang pagiging sweet nila sa isa’t isa.

Pero sa ganyang klaseng sweetness naman ay parang obvious na may relasyon na sila kahit hindi pa sila umaamin, ha! (Byx Almacen)

See Related Stories:

Heaven, Marco wagas ang landian, harutan

Marco gusto sa Italy honeymoon nila ni Heaven