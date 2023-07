Magaling si Uncle

NAGBIGAY ng karangalan sa bansa si Uncle Raul Miguel Damuy na quadruple gold medalist sa 21st ASEAN Age Group Chess Championships 2023 sa Bangkok, Thailand nitong Hunyo 17-27.

Ayon sa kumpare kong si NM Almario Marlon Bernardino Jr. nitong Linggo, mga napanalunan niya ang standard at blitz individual, at ang rapid at blitz team.

Bida rin sa senior division sina Grandmaster Jayson Gonzales at National Master Edmundo Gatos.

Si Damuy ay senior player ng Mandaluyong Tigers sa Professional Chess Association of the Philippines. Siya ay lolo ni chess genius NM Nika Juris Nicolas ng Pasig.

Lubos ang kasiyahan nina NCFP legal counsel Atty. Nikki De Vega at Atty. Krisanto Karlo Nicolas sa tagumpay ni Uncle Raul.

***

Tutulak ang 15-minute plus 3-second increment JMN Internet Installation Services 1st FIDE Rated Chess Tournament 2023 sa Hulyo 9 sa Barangay Carangian Covered Courts sa Tarlac City simula sa ganap na alas-9:00 ng umaga.

Ito ay oorganisahin ng Barangay Carangian at JHC Chess Club. Sa pagpapatala, tawagan si Jonniel sa 0923 083 7601 o mag-email sa Gainsfieldchess@gmail.com.

***

Tagumpay ang AQ Prime Standard FIDE Rated Chess Tournament sa Robinsons Metro East sa Pasig City. Nangunguna sa pagbubukas nito nitong Sabado sina AQ Prime proprietor/president Atty. Aldwin Alegre, NCFP director NM/AGM Jose Rafael Legaspi, FT/FA/NM Rudy Ibanez at FA Byron Gabrentina Villar.

Nakitaan agad ng husay sina BNM Joel Delfin at Atty. Rodolfo Enrique Rivera matapos ang 3 rounds sa 2000 and below category.

Pagka-draw sa round 1 kay Noel Jay Estacio, nagtala ng magkasunod na panalo si Delfin kontra kina David Francis Modesto at Caleb Royce Garcia.

Habang panalo agad sa opening kay Oliver Dimalanta si Rivera. Pero natalo kay Errenz Denisson Calitisin at bumawi kontra kay Ryan Davidson.

***

Gaganapin sa Hul. 8-9 ang malaking chess tournament sa Mindanao na magiging parte ng 75th Ozamis City Charter Anniversary sa Ozamis Auditorium sa Misamis Occidental.

Tatawagin ang paligsahan na Asenso Misamis Occidental National Open Chess Tournament na pagkakaabalahan nina Gov. Atty. Henry Oaminal , City Mayor Atty. Henry Oaminal Jr. , Congressman Sancho Fernando Oaminal, NCFP director Engr. NM/AGM Rey Urbiztondo at ng Misamis Occidental Federated Chess Association.