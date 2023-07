Love o more fun?

Inilunsad nitong nakalipas na linggo ang bagong slogan ng Department of Tourism (DOT) na “Love the Philippines” na magsisilbing ad campaign ng Pilipinas upang makahikayat ng mas maraming turista sa bansa.

Ang paglulunsad ng bagong slogan ay isinabay sa ika-50 anibersaryo ng Philippine Tourism na dinaluhan ng halos lahat ng naging kalihim mg DOT, mga miyembro ng gabinete, mga mambabatas at stakeholders sa Tourism sector.

Mula sa dating “It is More Fun in the Philippines ” ay “Love the Philippines” na ang magiging tunog at tatak ng Pilipinas bilang pagpapalakas at pagbuhay muli sa turismo ng bansa matapos ang matinding dagok dahil sa epekto ng mahigit dalawang taong COVID-19 pandemic.

Sabi nga nila bagong slogan, bagong pag-asa para sa pag-angat ng turismo, ekonomiya at kabuhayan ng mga manggagawang nasa sektor ng turismo.

Hangad ng Marcos administration na maging tourism powerhouse ng Asya ang Pilipinas sa mga darating na taon kaya naman nabuo ang National Tourism Development Plan 2023-2028 na magsisilbing blueprint ng administrasyon at development framework para sa industriya.

Isa ang turismo sa nagpapalakas ng ekonomiya ng isang bansa kaya naman puspusan ang pagtatrabaho ng gobyerno partikular ng DOT para makahikayat ng maraming turista pagkatapos ng pandemya.

Ayon sa ahensiya, marami-rami na ang mga dayuhang turista na bumisita sa bansa matapos buksan muli ang turismo at umaasang babalik sa dati o kaya ay malagpasan pa ang record bago ang pandemya.

Paboritong puntahan ngayon ng mga lokal at dayuhang mga turista ay ang Boracay, Palawan, Siargao, Cebu at iba pang magagandang lugar sa bansa na indikasyong gustong-gusto ng mga turista ang mga aktibidad sa dagat gaya ng deep-sea diving, surfing, o kahit simpleng island hopping.

Pero iilang araw pa lamang matapos ilunsad ang “Love the Philippines”campaign ay sinalubong na agad ito ng kontrobersiya at kritisismo dahil tila maraming mga Pilipino ang hindi masaya sa slogan ng DOT.

Mas gusto pa rin ng mga Pinoy ang dating slogan na ginamit ng ahensiya bilang panghalina sa mga turista.

Marami sa netizens ang nagsabing wala sa tono ang “Love the Philippines” branding campaign na pinondohan ng P49 milyon lalo na kung maranasan ng mga ito ang matinding traffic sa Metro Manila at mga pangunahing lungsod sa kanilang biyahe at pamamasyal, pagkaantala o kanselasyon ng flights ng ilang oras dahil sa malakas na kulog at kidlat o kaya naman ay ang mga lugar na kulang sa tourism infrastructure.

Paano sasabihing “I love the Philippines” kung makaranas ng abala at perwisyo , sa halip na mag-enjoy sa mga pupuntahang lugar sa Pilipinas?

Aminin man o hindi ng gobyerno, napakalayo pa ang turismo ng Pilipinas kung ikumpara sa mga mauunlad na bansa sa Asya tulad ng Japan, South Korea at Singapore pero sa tamang programa at proyekto ay maaabot din ng bansa ang pinapangarap na tourism powerhouse sa Asya.

Maraming magagandang lugar sa Pilipinas na wala sa ibang mga bansa kaya naniniwala akong kapag naipatupad ang National Tourism Development Plan at tamang proyekto ay aangat ang turismo ng bansa.

Nakakalungkot lamang isipin na matapos ang magarbong launching ng bagong tourism campaign ng Pilipinas ay nabalutan agad ito ng kontrobersiya.

Hindi naman dapat ibunton sa DOT ang lahat ng sisi at kapalpakan sa bagong tourism campaign matapos matuklasan ng netizens na may ilang footages sa video presentation na hindi original at hindi kinunan sa bansa.

Umamin na ang DDB Philippines, ang agency na kinontrata ng DOT para gumawa ng video na may ilang foreign stock footage silang ginamit at hindi ito kinunan sa Pilipinas.

Bahala na ang taongbayan na humusga at hintayin na lamang natin kung may dapat bang managot sa kapalpakang ito lalo na at milyon-milyong pera ng taongbayan ang ginamit para sana pagandahin at pabanguhin ang Pilipinas para makaakit ng maraming turista.

Basta para sa akin, may slogan man o wala, solid pa rin ang mga naggagandahang lugar at tourist destinations sa Pilipinas kaya tara, pasyal na!