Lato-lato umabot na sa Paris

Usong-uso talaga ngayon ang laronh lato-lato pero aakalain mo ba na aabot ito sa Paris? Tiyak na mapapasana-all ka dito! ‘Yan ang kwelang video na ibinahagi ng content creator na si David Guison sa kanyang TikTok account.

Caption ni David sa video, “Tara at mag ingay sa Paris.”

Sa video, mapapanood ang aliw na paglalaro niya ng lato-lato sa harap mismo ng iconic at dinarayong iconic Eiffel Tower!

At syempre, hindi lang ito ang sentro sa video dahil agaw-eksena rin ang super aesthetic niyang outfit na talaga namang Instagrammable ang atake. Suot niya ang printed shirt, slacks, at ang pangmalakasang shades.

Humakot ang naturang video ng 1.8 milyong views at daan-daan libong komento mula sa mga netizen na natuwa sa pakulong ito ni David.

Tulad na lamang ni @micmic, “Hand carry po ba or check in dapat lato lato serious question hahaha.”

Sabi ni Bea Dizon, “Buti pa yung lato-lato napadpad sa Paris HAHHAHAHHA.”

“Dyan ka pa naghasik ng lato lato,” sey ni @christinejoyferna.

Dagdag pa ni @faithnathalie, “HAHAHHAHHA Di ko kaya kuya David! Proud to be Pinoy talaga.”

(Moises Caleon)