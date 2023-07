Kapamilya star Awra laya na

Nakalabas na sa kulungan ang Kapamilya Star na si Awra Briguela noong Sabado nang gabi matapos maglagak ng piyansa mula sa kinasangkutang rambol sa isang bar sa Makati City noong Huwebes.

Nakalaya ang 19-anyos na Kapamilya star batay sa ipinalabas na release order ni Makati City Regional Trial Court (RTC) Branch 64 Executive Judge Gina Bibat-Palamos kasunod ng inila­gak nitong P6,000 piyansa para sa mga kasong slight physical injuries at simple disobedience to a person in authority.

Dinakip at ikinulong si Briguela sa Poblacion Police Station nang masangkot ang kampo nito sa rambol sa grupo ng complainant na si Mark Christian Ravana sa The Bolthole Bar sa Barangay Poblacion, Makati City bandang alas-singko nang madaling-araw noong Huwebes.

Nagtalo sina Ravana at Briguela nang pilitin ng Kapamil­ya star ang una na hubarin ang suot nitong t-shirt. Tumanggi si Ravana pero sinundan siya ni Briguela at ito mismo ang pumunit sa pang-itaas nito.

Umalis ang grupo ni Ravana habang pinipigilan ng mga bouncer si Briguela na sundan ito pero nakaalpas ito kaya tuluyang nagrambulan ang mga ito sa labas ng bar.

Sinabi ni Makati City Police chief P/Col. Edward Cutiyog na sinikap kausapin at pakalmahin ng mga pulis ang Kapamilya star pero patuloy ang pagwawala at pagmumura nito, dahilan para arestuhin at ikulong ito sa presinto.

Samantala, sinabi ng kaibigan nitong si Zayla Nakajima na ipinagtanggol lang siya ni Briguela dahil sa panghihipo sa kanya ni Ravana sa puwet at dibdib pero itinanggi ito ng mga bouncer sa club at iginiit na walang nangya­ring sexual harassment dito.

See Related Stories:

Walang ‘himala’! Awra legal ang pagpiyansa’t paglabas sa kulungan

Dahil sa mga CCTV footage:Mga kumampi kay Awra nabutata?