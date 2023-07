Justin Verlander, New York binambo ang San Francisco

BINAK-APAN ng New York Mets ng tatlong mabilisang run si Justin Verlander tungo sa 4-1 win laban sa San Francisco Giants sa MLB regular season game Sabado ng gabi.

Pumukol ng matikas na seven innings si Verlander para kolektahin ang una niyang panalo sa halos anim na linggo.

Pinalipad ni rookie Francisco Alvarez ang unang homer.

Kumonekta din ng back-to-back homers sina Brandon Nimmo at Francisco Lindor para sa Mets, naka-tatlong long shot sa isinalang na apat na batter laban kay Anthony DeSclafani sa third.

Dinagdagan ni Tommy Pham ng RBI double kay Sean Manaea sa fourth.

Namigay si Verlander, 40, ng limang hit, naka-strike out ng anim at walang pinalusot na earned run sa kanyang 247th win pero una sapul noong May 21.

Tanging naisagot na run ng Giants ang double-play grounder ni Thairo Estrada sa seventh kasunod ng throwing error ni first baseman Pete Alonso.

(Vladi Eduarte)