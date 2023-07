Jermyn Prado walastik sa PhilCycling Championships

KINULANG na lang na mawalis nina Jermyn Prado at kanyang dalawang prodigy na sina Kim Bonilla at Angelika Altamirano ang mga nakatayang medalya sa women’s event ng 2023 PhilCycling National Championships for Road nitong Sabado sa Tagaytay City.

Bumida si Bonilla, 17 taong-gulang, at pinagmamalaki ng Natividad, Nueva Ecija, sa Criterium at ITT Women Junior. Nagkasya pa sa pilak sa Road Race.

Hinakot ni Altamarino, 18-anyos na rider mula sa Tayabas, Quezon, ang mga gintong medalya sa Women’s Under-23 Criterium at Road Race.

Giniit ni Prado sa kabilang banda, ang sarili na pinakadominante sa Women Elite na may mga tagumpay sa ITT at Road Race at pangalawang puwesto sa Criterium.

‘I’m so proud of these two kids, their body. Sila ang alaga ko, pangarap kong makasama sila sa pagbibisikleta. I’m so excited to see them soar higher,” litanya ni Prado.

(Lito Oredo)