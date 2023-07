Janno natupad wish maidirek ang tatay

In full swing na ang directorial debut ni Janno Gibbs na may titulong ‘Tatay and TinTin’. Isa itong family comedy-drama kunsaan kasama ni Janno ang dating child actress na si Xia Vigor.

Makikita sa Instagram ni Janno ang isang video na sumisilip siya sa camera at nagdidirek ng eksenang kukunan. May caption ito na “Lights, Camera, Action #direkjanno.”

Sa mga natanggap na comment ng comedian-singer na mula sa ilang celebrity friends tulad nina Candy Pangilinan, Wendell Ramos, Teresa Loyzaga, at iba pa, tawag na sa kanya ay Direk Janno.

Kasama rin sa pelikulang dinidirek ni Janno ang kanyang father, ang veteran actor na si Ronaldo Valdez. Matagal nang naikuwento noon ni Janno na gusto niyang idirek ang kanyang ama sa isang dream project habang aktibo pa rin ito.

Kaya sa set ng kanilang pelikula, pinost ni Janno sa kanyang IG ang photo ng kanyang award-winning actor-dad at nilagyan niya ng caption na, “Directing my Papa. What an honor and absolute pleasure.”

Taong 2021 pa noong mabanggit ni Janno sa isang Zoom interview na gusto na niyang subukan ang magdirek ng pelikula. Thirty years na raw siya sa showbiz at ang magdirek na lang daw ang hindi pa niya nagagawa.

“Nasabi ko na kay Boss Vic at sa ibang mga bosses. Nailahad ko na ‘yung hangarin ko na maging direktor . Nagpi-pitch na ko ng mga ideas,” sey noon ni Janno.

Napansin nga ni Janno ang kakulangan ng comedy directors kaya gusto niyang maka-contribute sa comedy genre, hindi lang bilang actor pero bilang isang direktor naman.

“Siyempre comedy rin. I think parang kulang tayo sa comedy directors ngayon kasi from my experience, lahat ng comedy directors noon na nagdi-direct sa amin nila Andrew E wala na. Ang nagdi-direct na lang sa amin ngayon ay si Direk Al Tantay. I want to help the comedy genre para maituloy naman namin.”

Sa mga hindi nakakaalam, kabilang si Janno sa pamosong De Leon-Ilagan clan ng Philippine showbiz. Great grandfather ni Janno ang award-winning film director na si Gerardo de Leon na ginawa ang mga pelikulang ‘Daigdig Ng Mga Api’, ‘The Moises Padilla Story’, ‘Noli Me Tangere’, ‘El Filibusterismo’, ‘Lilet’, ‘Banaue’, ‘Ibulong Mo sa Hangin’, ‘Huwag Mo Akong Limutin’ at ‘Bakya Mo, Neneng’.

