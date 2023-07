James Aranas, Justin Chua sokpa sa World Cupl Final 4

DUMAAN sa butas ng karayom sina Johann Chua at James Aranas bago sumampa sa semifinals ng 16th World Cup of Pool 2023 nitong Sabado sa Pazo De Feiras E Congresos De Lugo sa Spain.

Kinalos nina 2021+1 Vietnam Southeast Asian Games gold medalist Chua at Aranas sina Ko Pin-Yi at Ko Ping-Chung ng Taiwan, 9-8 sa quarterfinals upang magmartsa sa Final Four.

Makakalaban ng Pinoy tandem sina Albin Ouschan at Mario He ng Austria sa semis at kailangan nilang manalo upang mapalakas ang asam na masilo ng bansa ang pang-apat na kampeonato sa taunang tumbukan.

Abante sina Chua at Aranas 8-2 sa race-to-9 match pero nalagay pa sa alanganin ang bansa nang makaanim na sunod na racks na panalo ang magkapatid na Ko.

Pero hindi nanginig sina Chua at Aranas sa 8-8 hill hill, naging matatag upang makuha ang importanteng panalo.

Kabilang pa sa mga pinatalsik nina Chua at Aranas sina defending champion Spain-A at mga Kastila ring sina Francisco Sanchez Ruiz at David Alcaide, 7-5.

(Elech Dawa)