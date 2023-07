Imelda nagdiwang ng ika-94 kaarawan

Binati ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang kanyang ina at dating Unang Ginang Imelda Marcos sa kanyang ika-94 kaarawan nitong Linggo, Hulyo 2.

“Today we celebrate 94 incredible years! Happy birthday, mom! Wishing you more years filled with joy, good health, and abundant blessings,” ayon sa Facebook post ng pangulo.

Nagpaabot din ng hiwalay na pagbati si First Lady Liza Araneta-Marcos sa kanyang biyenan.

Sa social media page ni First Lady Liza ay naka-post ang larawan ng dating Unang Ginang kasama ang mga anak at apo nito. Wala sa larawan si Senadora Imee Marcos.

Hindi naman binanggit ng Palasyo kung nagkaroon ng birthday party para sa dating Unang Ginang. (Aileen Tali­ping)

