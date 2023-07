Damian Lillard atat layasan ang Portland Trail Blazers

KINUMPIRMA ng Portland na humihingi ng trade si Damian Lillard.

Matapos ang 11 seasons na puro nganga sa Trail Blazers, gusto ni Lillard na malipat sa isang team na championship contender.

Mangyayari ‘yun kung makakawala siya sa Portland.

Dalawa sa interesado sa seven-time All-Star ang Miami Heat at Brooklyn Nets.

Mukhang mas gusto ni Lillard na mapunta sa Eastern Conference champion Heat kasama sina Jimmy Butler at Bam Adebayo, pero walang garantiya na isusulong ng Portland ang trade.

“We have been clear that we want Dame here, but he notified us today he wants out and he’d prefer to play someplace else,” anang statement ni Blazers general manager Joe Cronin nitong Sabado. “What has not changed for us is that we’re committed to winning, and we are going to do what’s best for the team in pursuit of that goal.”

Dumating ang balita isang araw matapos ikahon ng Portland si Jerami Grant sa $160M (P8.8B), five-year deal.

Katakut-takot na bulto ng players at draft picks ang ihahatag ng interesadong team para mapapayag ang Balzers na pakawalan si Lillard, tatanggap ng $46M (P2.5B) sa 2023-24.

(Vladi Eduarte)