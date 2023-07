Dahil sa TVJ: Tuloy ang TV war!

Tuwang-tuwa si Joey de Leon sa nangyari sa ‘E.A.T.’ na sabi nga niya, “‘Yung nangyari sa TV5, palagay ko ‘yun na ang pinakamaliit naming studio. Pero ‘yun naman ang pinakamalaking natanggap namin sa tao. Maraming-maraming salamat.

“‘E.A.T.”, Eto Ang Tandaan. Nakaka-Bulaga pala kami, kahit na ‘E.A.T.’ lang!” sabi ni Joey.

Sunod-sunod din na pinost ni Joey ang record ng E.A.T.

Sa post ni Joey, umabot daw sa 8.4% ang average program rating nila. 11.86% ang peak minute rating. At 8.2M ang audience reach.

Nauna na niyang pinost ang tungkol naman sa 500K na peak live viewers on TV5 & TVJ Facebook & YouTube. At pati na rin ang 10M total views on TV5 & TVJ Facebook & YouTube (As of July 1, 2023, 5:30PM).

Anyway, buhay na buhay nga ang noontime nitong July 1, dahil sa tapatan ng tatlong programa. Buhay na buhay sa social media ang mga reaksiyon, komento ng mga fan.

Nabuhay ang pagtatalo-talo ng mga faney, na matagal na ring nawala.

‘Di ba nga, lahat naman ay may pakiramdam na patay na talaga ang telebisyon, at sa social media, o live streaming app na lang umaasa ang mga manonood.

At dahil sa nabuhay na tapatan na ito ng mga noontime show, sa tingin ko, nabuhay rin ang giyera, ha! Hindi totoong tapos na ang war, dahil sa ngayon, nagtatalo-talo nga ang mga manonood kung kaninong noontime show ba ang mas bumenta?

Aba, bonggang senyales ito, ha! Ang tagal nanahimik ng mga fan ng mga noontime show, na parang wala na nga silang nararamdaman, at tinatanggap na lang nila kung ano ang nakikita nila.

Eh ngayon, biglang-bigla may kanya-kanyang opinion ulit sila.

Siguro tapos na ang network war sa pagitan ng GMA-7 at ABS-CBN, dahil wala na ngang network o istasyon ang huli. Pero sa GMA-7 at TV5, tila ngayon pa lang nagsisimula.

So bongga talaga ng TVJ, ha! (Dondon Sermino)

