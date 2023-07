Caleb Fernandez sumapol pa ng medalyang tanso

KINAPOS dahil sa matinding pagkapagod ang Vigan City Batang Pinoy most medalled archer na si Jathniel Caleb Fernandez upangtansong medalya na lang ang maidagdag sa Olympic Round ng 5th Bogor Open Archery Championships (Presidents Cup) nitong Sabado sa Stadium Gor Pajajaran ngBogor Citysa West Java, Indonesia.

Dinaig ng 9-anyos, estudyante ng Baguio Pines Family Learning Center at nasa unang sabak sa internasyonal na torneo, ang 58 iba pang batang archers sa OR bago kinapos sa huling tatlong tutusok dahil sa pagod sa biyahe at magkasunod na araw ng kompetisyon.

“Hooray.. Ending the Day with a Bronze Medal! Bossing JC is exhausted in a whole day event.. with many shoot offs.. Heavy rains in the afternoon.. too much body pressure,” ayon sa post ng ina ng mamamana na si Ma. Cristina Cruz Fernandez, na kasama rin ang dalawang anak na sina Jethro Caleb na sasabak sa Under 18 at si Jephtha Calec na kakasa sa Under 12.

Ilang beses munang nag-shoot si Fernandez at ang numero uno na archer sa kategorya bago ito nalaglag sa pangtansong panaan.

(Lito Oredo)