Bulakenya mamshie nagtapos na magna cum laude

Hindi hadlang ang edad at pagiging magulang para makapagtapos ng pag-aaral. Pinatunayan ‘yan ng isang nanay na sa Bulacan na kamakailan lang ay nagtapos ng kolehiyo at magna cum laude pa!

Siya si Lilia Asuncion, 55-anyos na nagtapos ng kursong Bachelor of Secondary in Education major in English, minor in Mandarin bilang Magna Cum Laude sa Bulacan State University.

Para kay Lilia, isa umano ang kanyang pamilya sa nag-push sa kanya na magtapos.

“Ito po [kasi] ang dreams namin at nag-promise po ako sa kanila before noong bata pa po ako na magtatapos po ako ng pag-aaral na hindi ko po natupad noon. For sure ngayon po masaya na po sila saan man sila naroroon kasi fulfilled na po ang promise ko sa kanila,” aniya sa isa niyang panayam.

Noong una ay hindi pa umano makapaniwala si Lilia na ga-graduate na siya dahil tila panaginip lang ang lahat.

“Naiyak po ako sa tuwa. Ilang days din po bago nag-sink in sa akin na tutoo po pala. Binigay po ni God ay siksik, liglig, at umaapaw na biyaya.”

Maliban sa kanyang honors, sumungkit din siya ng iba’t ibang award tulad ng Outstanding Student Award, Best in Thesis, at Best in Specialization. (Moises Caleon)