BSP binawi lisensiya ng 2 money changer sa Maynila

Binawi na ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang registration ng Jane Money Changer at ng EFinancing.

Ayon kay BSP Deputy Governor Chuchi Fonacier, hindi nagrehistro sa Anti Money Launde­ring Council (AMLC) ang Jane Money Changer at EFinancing at nilabag din nila ang pinirmahan nitong Deed of Underta­king sa BSP.

Sa MH Del Pilar St. sa Maynila matatagpuan ang Jane Money Changer na inirehistro sa Department of Trade and Industry nung 2018 at pag-aari ni Jamier Maturan Yahiya.

Sa Securities and Exchange Commission (SEC) naman rehistrado ang EFinancing Inc. na matatagpuan sa Juan Luna St. sa Maynila.

Bukod sa hindi pagrehistro sa AMLC at paglabag ng kasunduan sa BSP, nilabag din ng dalawa ang regulasyon tungkol sa mga remittance, money changing, foreign exchange dealing ngunit hindi na ito dinitalye ni Fonacier sa Circular Letter No. CL 2023-037 na may petsang June 26, 2023,

Ayon kay Fonacier, Hulyo 2022 pa may resolusyon ang Mone­tary Board tungkol sa Jane Money Changer at EFinancing ngunit kamakailan lamang ina­prubahan ng BSP ang pagbawi ng kanilang re­gistration bilang money changer o foreign exchange dealer. (Eileen Mencias)

See Related Stories:

BSP chief Medalla nagpaalam kay PBBM

Barya palalakasin! BSP, GCash inilunsad coin deposit machines