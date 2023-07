Artist nagpabilib sa pagpinta kay Whang Od

Lodi ang isang artist mula sa Makati na ipininta ang legendary mambabatok na si Whang Od!

Siya si Elmer Paguia na kamakailan lang ay ibinahagi sa kanyang account ang napakaganda niyang painting. Caption niya rito, “My -Apo Whang Od. Painting. Known as the last Mambabatok (Kalinga Tattooist).”

Gawa ito sa oil painting na may sukat na 4 feet x 3 feet ang taas at lapad.

Si Maria Oggay o mas kilala bilang Apo Whang-od ay isang tattoo artist mula Buscalan, Kalinga. Parte siya ng isang etnikong tribo sa Kalinga at itinuturing na kahuli-hulihang mambabatok doon kaya naman madalas siyang dinarayo ng mga tao upang magpalagay sa kanya ng tattoo.

Inulan ang kanyang post ng heart at wow reaction mula sa mga users na tila napamangha sa angking talento ni Elmer.

Para kay John Cycril Dojaylo, “Wow ang angas bro!”

“Grabe talaga idol na po kita,” puri ni Jolivelle Mambong Relegia.

“Nice work kuys,” sey ni JP Miranda.

Dagdag pa rito, marami rin ang nag-comment ng iba’t ibang emoji at sticker upang ipahatid ang kanilang appreciation kay Elmer.

Bukod sa imahe ni Whang Od, marami na ring siyang naipinta gaya ng tigre, mukha ni Jesus, kabayo, at mga commission mula sa kanyang kliyente.

Talaga namang petmalu sa galing ang artist na ito!

(Moises Caleon)