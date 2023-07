Aprub na panimula ni PBBM

Kay bilis talaga ng panahon! Parang kailan lang nang ipagbunyi natin ang pagkapanalo ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos bilang 17th President ng Pilipinas.

Parang kailan lang nang magtapos ang halalan kung saan siya ang nakakuha ng “biggest electoral mandate” na may 31 milyong boto sa ating kasaysayan sa eleksyon.

Hindi naman tayo nagtaka dati kung bakit naging ganun kalaki ang panalo ng ating Pangulong Marcos dahil talagang na-capture niya hindi lamang ang boto kundi ang puso ng mga Filipino sa kanyang pangakong unity o pagkakaisa at determinasyong ibangon muli ang Pilipinas.

At eto na nga, nakalipas na ang isang taon. Masasabi nating ‘above par’ ang naging pagtupad ni Pangulong Marcos sa kaniyang campaign promise na “Bayan Bangon Muli” para mapabuti ang pamumuhay at mabigyan ng trabaho ang bawat Filipino.

Bakit above par ang performance nya sa unang taon? Ito’y dahil kitang-kita naman nating ang mga inisyatiboat programang sinimulan nyang ipatupad para isulong ang pag-recover ng ating ekonomiya para mabigyan ng trabaho at guminhawa ang buhay ng maraming Pilipino.

Tinarget ng Pangulo ang paghatak ng mga mamumuhunan upang maibangon ang ekonomiya ng bansa. Itinimon niya ang ating ekonomiya tungo sa pre-pandemic level, pinasiglang muli matapos ang tatlong taong pagkakalugmok dulot ng Covid-19.

Masasabi nating better-than-expected ang ipinakita ni Pangulong Marcos at walang inaksayang sandali para maitulak ang “Bangon Bayan Muli” na kanyang binitiwang pangako noong kampanya.

Kabilang sa mga napagtagumpayan ng Pangulo ay ang mas mataas na employment rate at mas maraming local at foreign direct investments (FDIs). Sa tulong ng Kongreso, isinulong ng Pangulo ang mga repormang kinakailangan sa gobyerno upang mas maging business-friendly ang bansa at mas maraming mamumuhunan ang mahikayat. Mas maraming negosyo, mas gaganda takbo ang ekonomiya at ito’y magreresulta sa mas maraming trabaho at mga oportunidad sa kabuhayan para sa karamihan.

Upang matugunan ang kahirapan na dinaranas ng marami nating kababayan, gumawa ng paraan ang Pangulo upang mabigyan ng economic relief ang mga walang trabaho, ang mga pamilyang naghihikahos, mga magsasaka at mga kababayang walang tahanan. Ginabayan tayong lahat upang mas maging aktibo sa digital world at sa tinatawag na post-pandemic ‘new normal.’

Maraming inisyatibong pro-poor at pro-growth ang sinimulan ng Pangulo. Nakikita po ito at nararamdaman ng ating mga kababayan pati na rin ng business community. Kaya naman sa mga latest survey ay mataas ang approval rating ng Pangulo bukod sa positibo ang paniniwala ng taumbayan na gaganda ang buhay nila at ang bansa ay patungo pa sa mas magandang kalagayan sa taong darating.

Sa ibang bansa ay kitang-kita rin po ang pagsisikap ng Pangulo na ipakitang ang Pilipinas is back in business. Sa kaniyang mga pagbiyahe, ang ating Pangulo ay nagsilbing No. 1 salesman ng ating bansa sa paghikayat sa mga mamumuhunan na dito na sila sa Pilipinas maglagak ng kanilang kapital at magtayo ng mga negosyo.

At tila nagtagumpay rito ang ating Pangulo dahil ayon sa Department of Trade and Industry (DTI) at Office of the Presidential Assistant on Investment and Economic Affairs (OPAIEA), nakalikom ng P3.48 trilyon worth of investment pledges ang ating Pangulo sa kaniyang mga pagbyahe sa labas ng bansa. Ayon sa isang report, sa mga pledges na ito ay meron ng P239 milyon ang pumasok na.

Hindi pa man ganap na nabubuo ang mga pangarap ng Pangulo para sa bansa, patungo na tayo sa mas exciting part kung saan may magandang buhay at maraming trabaho.

Kabilang sa mga naging bunga ng pagiging masigasig ni Pangulong Marcos ay ang pagbaba ng jobless rate. Mula sa 5.7% noong nakaraang taon ay naging 4.5% ito noong nakaraang Abril habang ang employment rate na dating 94.3% o 45.63 milyon ay tumaas at naging 95.5% o 48.06 milyon sa kaparehong period. Ang ibig sabihin nito ay mahigit 3 milyong trabaho ang nabuksan.

Mula sa anemic growth noong kasagsagan ng pandemya, ayon sa National Economic and Development Authority (NEDA) ang ating gross domestic product (GDP) ay tumaas sa 6.4% sa first quarter ng 2023—pasok ito sa growth target ng gobyerno na 6% to 7% para sa taong ito.

Ayon na rin sa NEDA, nakapagtala tayo ng fastest growth rate kumpara sa Indonesia (5%), China (4.5%) at Vietnam (3.3%), gayundin sa projections para sa mga bansang Malaysia (4.9%), India (4.6%) at Thailand (2.8%).

Pati ang Moody’s Analytics nakikita na ang Pilipinas ay magiging third fastest-growing economy sa rehiyon sa susunod na taon na may GDP expansion na 5.4%, sunod sa Vietnam gayundin sa China at India na may identical forecasts na 5.6% growth.

Ang “Build, Build, Build” na inisyatiba ng dating Duterte administration ay saktong tinuloy at pinagbuti sa pamamagitan ng infrastructure modernization program ng Pangulong Marcos na “Build Better More.”

Kung kaya’t ang target ni Pangulong Marcos ay itaas ang paggasta sa imprastraktura ng 5.3% ng gross domestic product (GDP) dahil ito ang pinakamabisang paraan upang pasiglahin ang galaw ng ekonomiya at gumawa ng maraming trabaho. Tumpak talaga na tutukan ang infrastructure investments dahil ito sng may pinakamatas na multiplier effect sa ekonomiya. Isipin nyo na lang sa bawat construction site ay umuusbong ang maraming maliliit na negosyo at hanapbuhay kagaya ng mga tindahan o sari-sari store, talipapa, turo-turo at mga tricycle o padyak para sa mga trabahador dito.

Nitong buwan ng Enero hanggang Abril, halimbawa, tumaas ang paggasta ng gobyerno sa imprastraktura ng 15% sa P373.9 bilyon mula sa nakaraang taon na P343 bilyon. At nitong Abril lamang, nagtala ng P87 bilyon paggasta mula sa P63.8 bilyon kumpara nung Abril 2022.

Alinsunod dito ay inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways (DPWH) at Department of Transportation (DOTr) na pabilisan ang kanilang big-ticket projects para lalo pang mapadami ang trabaho at maiangat ang kabuhayan sa bansa alinsunod na rin sa 8-Point Socioeconomic Agenda at Philippine Development Plan (PDP) 2023-2028 ng pamahalaan.

At sa gitna ng tumataas na halaga ng pagkain at enerhiya na nagpapahirap sa mga ordinaryong mamamayan, lumikha ang Pangulo ng Inter-Agency Committee on Inflation and Market Outlook. Sa pamamagitan nito sisikaping maiwasan ang paglobo ng inflation at mababawasan ang naghihirap. Inclusive growth po ang target ng Pangulo na ibig sabihin ay lahat, hindi mayayaman lamang ang makakaramdam ng pag-angat ng buhay kundi pati ang mga mahihirap.

Ang Fitch Ratings’ na nagbigay sa Pilipinas ng ‘BBB” investment-grade at nag-upgrade ng credit outlook mula sa dating “negative” na ginawang “stable” ay isang vote of confidence para sa paglago ng ating ekonomiya sa ilalim ng administrasyong Marcos sa kabila ng problema sa pananalapi sa loob at labas ng bansa, kagaya ng pagtaas ng interest rates, global economic slowdown at ang paglusob ng Russia sa Ukraine.

Nasa tamang landas din ang Pangulo sa pagsusulong sa turismo dahil ayon sa Department of Tourism (DOT), ang nairekord na 2,002,304 visitors sa January hanggang May 2023 ay mas mataas sa target na 1.7 million noong 2022. Tinatayang nakalikha ito ng 5.23 milyong tourism-related jobs.

Nagawa natin ito dahil sa pag alis ng ating Pangulo sa mga napakahigpit na health protocols na kinailangan noong pandemya. Nauna pa nga tayo sa ibang bansa na magbukas ng ating pintuan upang malaman ng mundo na handa na muli ang Pilipinas. Kung maaalala nyo, ang inyong lingkod ang nagmungkahi na gawin ito bago pa man in-approve ni Ginoong Marcos ang naging rekomendasyon na ganito ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF).

Kayat hindi na dapat magtaka kung bakit ang approval rating ng Pangulo sa second-quarter survey ng Publicus Asia ay tumaas din mula sa 60% na naging 62% sa first quarter, at 68% ng mga respondents ang kumbinsido na nasa tamang direksyon ang bansa kaya umaasa silang gaganda rin ang kanilang kabuhayan sa susunod pang quarter.

Sa Pulse Asia March survey, 78% ang nagagalingan sa job performance ng Pangulo at 80% ang may “big trust” sa kanya habang sa survey ng OCTA Research Group sa first quarter, 54% din ang kumbinsido na gaganda pa ang kanilang buhay sa darating na 6 pang buwan.

Inaasahang lalo pang tataas ang satisfaction ng publiko sa performance ng Pangulo dahil mas marami pang pro-poor projects ang inilulunsad katulad ng food stamp o “Walang Gutom” program na laan sa mahihirap na pamilya. Bukod pa ito sa Pambansang Pabahay Para sa Pilipino (4PH) Program ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) na magtatayo ng high-rise multipurpose condominiums para sa mga kababayang walang bahay.

Nung nakaraang Marso, bumisita ang ating Pangulo sa CamSur upang pasinayaan ang groundbreaking ng pagtatayo ng high-rise housing project ng aming probinsya katuwang ang DHSUD para sa sampung libong pamilya na wala pang mga bahay. Ito ang kaunaunahang joint venture (JV) ng DHSUD sa isang local government unit (LGU).

But wait there’s more, dahil inatasan din ng Pangulo ang mga kinauukulan na dagdagan pa ang Kadiwa ng Pangulo outlets nationwide para magtinda ng murang bigas at iba pang pagkain para sa mga low-income na pamilya. Kasabay ng pagbisita ni Pangulong Marcos sa CamSur noong Marso ang pagbubukas nya ng Kadiwa ng Pangulo outlet sa Pili. Ito ang kauna-unahang Kadiwa outlet sa buong Bikol sa ilalim ng Marcos administration.

Para sa sector ng agrikultura, ang matagumpay na proyekto ni dating Pangulong Marcos Sr., ang binuhay, at ito ay ang Masagana 99 rice program na may target na makaani ng 129 cavans o 50-kilo bags per hectare. Balanced fertilization

Maraming-marami pa pong magagandang nagawa ang Pangulo sa loob pa lamang iyan ng isang taon. Kung iisa-isahin natin, kukulangin po ang espasyong ito. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng ating Pangulo, hindi naman po natin puwedeng iasa na lamang sa kanya.

Sa dami po ng mga problema, sa dami ng mga hamon na kinakaharap ng ating bansa, hindi po ito kakayanin ng isang tao. Kaya nga po nariyan ang Kongreso para umalalay sa Pangulo, para ibigay ang mga kinakailangan upang mas mapabilis ang mga dapat gawin upang makamit ang pag-unlad.

At dahil dito, kami sa National Unity Party (NUP), kung saan ako ang pangulo, ay tuloy-tuloy na makipag-alyansa at makipagtulungan sa Lakas-CMD sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez upang suportahan maisulong ang mga legislative agenda ng Pangulo hanggang matapos ang 19th Congress sa 2025. Nang sa ganun ay maipasa ang priority bills ng administrasyong Marcos alinsunod sa socioeconomic agenda o PDP 2023-2028.

At tayo, bilang mamamayan ay may dapat ding maging papel—makipagtulungan sa ating mga opisyal, sa ating local governments, sa ating Pangulo. Samahan na rin natin ng dasal na bigyan pa ng lakas ng isip at katawan ang ating mahal na Pangulo at gabayan siya ng Poong Maykapal upang makamit ang pangarap niyang pag-unlad ng Pilipinas.

Isang taon pa lamang po ang nakalipas. May lima pang taong bubunuin ang ating Pangulo. Samahan po natin siya at tulungan para tunay na umangat ang buhay ng lahat na Pilipino.