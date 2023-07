Alex Eala kinapos laban sa Russian, sablay sa Final 4

IBINUHOS ni Alexandra ‘Alex’ Eala ang lahat ng makakay kontra Valeria Savinykh ng Russia, pero kinapos 4-6, 2-6 sa XXVII Open Generali Ciudad de Palma del Rio sa Asociacion de Tenistas Palmenos Polideportivo quarterfinals sa Spain nitong Sabado (Linggo sa Manila).

Umabante ang 18-anyos na Pinay mula sa Quezon City, Globe Ambassador at dating Rafael Nadal Academy scholar, sa 4-1 abante ng first set sa dalawang maagang break point bago nabasa ng 3rd seed Russian ang laro upang unti-unting agawin ang sumunod na mga game at magwagi sa sumunod na limang laro.

Lamand din ang 6th seed PH bet sa 2-3 iskor sa second set, pero muling bumalikwas ang 32-anyos na karibal upang hablutin ang tatlong sunod na mga puntos upang isara ang laban sa $40K International Tennis Federation event sa loob ng 1 oras at 40 minuto.

May Women’s Tennis Association career-high si Savinykh na world No. 99 habang si Eala ay naabot ang career-high best na No. 214. Kasalukuyan siyang nasa No. 261.

Ito ang pang-apat na quarterfinal finish ni Eala sa isang ITF netfest ngayong taon. Ang kanyang quarters sa Palma del Rio ang pinakamalayong napuntahan ni Eala sa isang tournament na mas mataas kaysa sa isang W25 event.

Nabigo si Eala makalampas sa ikalawang round sa kanyang unang walong torneo ng taon, kabilang ang W60 Canberra sa Australia, W60 Trnava sa Slovakia, at W60 Chiasso at W60 Bellinzona sa Switzerland.

Nakalusot siya sa Last 8 ng W25 Monastir sa Tunisia noong Mayo at nakuha ang kanyang ikatlong pro title sa International Tennis Federation Tour sa pamamayagpag sa W25 Yecla sa Spain noong Hunyo.

