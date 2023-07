Walang iwanan! Draymond Green kinagat 4-year ekstensiyon sa GSW

MANANATILI sa Bay Area si Draymond Green.

Walang isang araw na naging free agent si Green nitong June 30, nagkasundo rin agad ang power forward at Golden State para sa panibagong deal.

Mula kay Shams Charania:

“Free agent Draymond Green and CEO of Klutch Sports Rich Paul have agreed on a four-year, $100 contract to return to the Golden State Warriors, sources tell @TheAthletic @Stadium.”

Kasama sa deal ang player option sa year 4.

Papasok sa kanyang 12th NBA season si Green sa edad 32, isa sa pinakamatibay na pader ng depensa sa liga.

Resibo rito ang pangwalo niyang All-Defensive Team noong nakaraang season.

Magkakasama sina Green, Stephen Curry at Klay Thompson na naka-apat na kampeonato sa Golden State. Buo na ang kanilang chemistry, kahit nakapikit ‘ika nga ay magkakaamuyan.

Isa pa rin sa deadliest plays sa NBA ang high pick-and-roll nina Curry at Green.

(Vladi Eduarte)