Sisiw kay Sisi! Cherry Ann Rondina pasabog uli para sa Choco Mucho Flying Titans

HINDI naubos ang pasabog ni Cherry Ann ‘Sisi’ Rondina matapos nitong muling tulungan ang Choco Mucho sa ikalawang sunod na panalo sa pagbigo sa nakasagupa na Foton Tornadoes sa tatlong diretsong set, 25-19, 25-19, 25-14, sa second game sa Group B ng 2023 PVL Invitational Conference, Sabado, sa Filoil EcoOil Centre sa San Juan City.

“Nag-eenjoy lang po ako talaga, I swear,” sabi ng tinaguriang ‘Cherry Bomb’ na si Rondina, na tinanghal sa ikalawang sunod na paglalaro nito bilang Best Player of the Game para sa Flying Titans sa pagtatala ng kabuuang 19 puntos mula sa 15 atake, 3 blocks at 1 ace.

Tumulong naman sina Cherry Rose Nunag na may 12 puntos mula sa 9 attacks at 3 blocks, Desiree Cheng na may 10 puntos, Caitlin Viray na may 7 puntos at Madelene Yrenea Maddayag na may anim na puntos para sa Flying Titans.

Napanatili din ng Choco Mucho ang malinis na karta sa harap ng 3,987 na nanood sa laban sa ikalawang sunod na panalo at pagsalo sa liderato ng torneo kung saan ang dalawang mangunguna kada grupo ang aakyat sa semifinals.

Nag-ambag din si Ma. Deanna Izzabella Wong ng 14 excellent sets, habang si Dennise Michelle Revilla ay may 6 na digs at 10 excellent receptions.

Nalasap naman ng Tornadoes ang ikalawang sunod nitong kabiguan sa torneo.

(Lito Oredo)